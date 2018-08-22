Патрушев прибыл в Женеву для встречи с Болтоном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Женеву для встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, переговоры Патрушева и Болтона запланированы на 23 августа.

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Как отмечается, встреча будет проходить в закрытом формате.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главными темами предстоящей встречи Патрушева и Болтона станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.

По его словам, для встречи Патрушева и Болтона нет «твердо фиксированной повестки дня».