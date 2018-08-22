Путин прокатился на яхте с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте продолжили переговоры на президентской яхте «Чайка». Об этом сообщает РИА «Новости».
По имеющимся данным, после завершения официальной части переговоров российский и финский лидеры совершили морскую прогулку от порта в городе Сочи до Имеретинской низменности.
Как отмечается, Путин и Ниинисте продолжили переговоры на яхте без переводчиков на английском языке. Лидеры обсудили актуальную мировую повестку дня, в том числе и ситуацию на Украине.
«Мы затронули вопросы урегулирования в Сирии, на юго-востоке Украины, но у нас еще будет возможность с господином президентом поговорить по этим проблемам подробнее» — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Ниинисте назвал встречу с Путиным «солнечной».