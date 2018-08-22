Число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43

Число причастных к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро увеличилось до 43 человек. Об этом сообщается в твиттере генпрокуратуры страны.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Сааба, в настоящее время количество вовлеченных в попытку покушения на Мадуро составляет 43 человека.

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Он также добавил, что по данному делу уже задержаны 25 человек.

Сааб подчеркнул, что Венесуэла запросила экстрадиции девяти человек из США, Колумбии и Перу.

Ранее СМИ сообщили, что Мадуро использует дело о покушении на него, чтобы избавиться от «неудобных военных».