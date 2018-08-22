В конгрессе США прокомментировали планы по импичменту Трампу

Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в настоящее время объявление импичмента президенту США Дональду Трампу не является приоритетной задачей для демократической партии. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, демократы не намерены объявлять импичмент Трампу в конгрессе США, несмотря на судебные разбирательства с участием бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и экс-адвоката президента Майкла Коэна.

Реклама

Однако, она также подчеркнула, что приоритет демократов может изменится.

Ранее СМИ сообщили, что дела против Коэна и Манафорта привели к «Уотергейту» для Трампа.