В ОБСЕ поддержали решение о «школьном» перемирии в Донбассе

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик подтвердил, что контактной группе удалось заключить новое перемирие в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сайдик призвал конфликтующие стороны выполнять условия перемирия, а также пообещал обеспечить ему поддержку на высшем уровне.

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«Контактная группа сегодня приняла заявление о прекращении огня в связи с началом учебного года, начиная с 00.01 29 августа. Я лично обращаюсь к сторонам с призывом выразить свою поддержку этому решению на высшем политическом уровне», — сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что вопросы соблюдения режима прекращения огня и проблема обеспечения безопасности в зоне конфликта оказались в центре внимания контактной группы.

Ранее сообщалось, что контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе.