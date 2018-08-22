Власти Афганистана решили не участвовать во встрече с талибами в Москве

Официальный Кабул не будет участвовать в переговорах в Москве, направленных на установление его прямого диалога с радикальным движением «Талибан». Об этом сообщает Tolo news.

Представитель афганского МИДа Сибгхат Ахмади заявил, что именно Афганистан должен возглавлять процесс по мирному урегулированию. Он добавил, что Кабул не будет участвовать в московских переговорах.

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4 сентября в Москве планируется проведение консультаций по Афганистану, на который Россия пригласила 12 стран, а также представителей движения «Талибан». Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что афганское правительство и представители движения планировали принять в них участие.

«Талибан» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.