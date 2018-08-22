Коэн открыл сбор пожертвований, чтобы рассказать правду Трампе

Бывший адвокат американского президента Майкл Коэн, признавший в суде вину по ряду обвинений, открыл сбор пожертвований на популярной краудфандинговой платформе для оплаты судебных издержек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Коэна, который заключил на сделку со следствием, он пошел на этот шаг, чтобы получить возможность продолжить рассказывать правду об американском президенте Дональде Трампе.

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«Майкл Коэн 21 августа принял решение взять на себя юридическую ответственность и продолжить говорить правду. Майкл решил поставить свою семью и свою страну на первое место. Теперь Майклу нужна ваша финансовая помощь, чтобы оплатить судебные издержки», — говорится в описании сбора.

Как отмечается, «Фонд правды Майкла Коэна» является «прозрачным» трастовым счетом. Организаторы сбора уверяют, что все пожертвования будут направлены на помощь юристу и его семье, в то время как он будет продолжать «рассказывать правду о Дональде Трампе».

Ранее сообщалось, что Трамп посоветовал не обращаться к услугам адвоката Коэна.