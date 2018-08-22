Климкин: Украина находится «в состоянии войны» с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев якобы находится в состоянии войны с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — сказал Климкин.
По его словам, в настоящее время «миллионы граждан Украины» находятся в России.
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Он также добавил, что многие из них являются патриотами Украины.
Ранее сообщалось, что Климкин рассказал о своем отношении к возможному закрытию пассажирского сообщения между Украиной и Россией.
По его словам, множество граждан Украины ездят в Россию к своим родственникам.