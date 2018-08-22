Guardian: популярность итальянского вице-премьера выросла после трагедии в Генуе

Популярность вице-премьера Италии и лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини значительно увеличилась после крушения автомобильного моста в Генуе. Об этом пишет газета The Guardian.

В марте поддержка итальянской партии «Лига Севера», лидером которой является Сальвини, составляла 17%. Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка партии почти удвоилась до 30%, говорится в материале. При этом чуть более двух третей его новых сторонников — это те, кто воздержались во время голосования на всеобщих выборах в Италии, в то время как остальные ранее голосовали за демократическую партию, и другие оппозиционные Сальвини партии, в том числе за партию экс-президента Италии Сильвио Берлускони.

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18 августа в Италии прошли государственные похороны жертв трагедии в Генуе, на которых присутствовал итальянский политик Маттео Сальвини. The Guardian пишет, что сильное презрение к предыдущему правительству Италии повлекло за собой оскорбления членов Демократической партии.

В момент, когда в стране произошла трагедия, многие итальянцы не только рассчитывают на резкий и быстрый ответ со стороны своих новых лидеров итальянского правительства, но и зависят от них в решении глубоких проблем: от высокой безработицы до коррупции, которые потрясают страну на протяжении десятилетий.

Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. В результате трагедии погибли более 40 человек.