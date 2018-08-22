Путин оценил свою встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом была полезной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на встрече он обсудил с Трампом ряд спорных вопросов.

Он также добавил, что обмен мнениями «всегда очень полезен».

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Путин подчеркнул, что положительно оценивают свою встречу с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп готов посетить Москву после получения официального приглашения от Путина.

В конце июля Путин выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Трампом.