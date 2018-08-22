Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что контактной группе удалось согласовать новое перемирие в Донбассе. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По имеющимся данным, стороны возобновят свои обязательства по прекращению огня в рамках нового перемирия с 00.01 часов 29 августа.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что это решение является особенно значимым в преддверии нового учебного года, в связи с чем выразила надежду на то, что дети Донбасса смогут учиться в мирной обстановке.

«Значимым результатом двухдневной работы подгруппы по вопросам безопасности стало возобновление обязательств сторон по соблюдению режима прекращения огня преддверии нового учебного года», — написала Талакина.

По ее мнению, для эффективности перемирия стороны должны принять дополнительные меры контроля режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ рассказали о грядущем перемирии на Донбассе.