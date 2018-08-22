Президент Финляндии назвал «солнечной» встречу с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «солнечной». Об этом сообщает РИА «Новости».

22 августа в Сочи состоялись переговоры глав Финляндии и России.

«Благодарю за беседу. Можно, наверное, охарактеризовать нашу беседу как солнечную», — сказал Ниинистё на совместной пресс-конференции.

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Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере.

«Совсем недавно, в середине июля мы встречались с господином Ниинистё в Хельсинки, и сегодня продолжили обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Российско-финляндские отношения традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер», — отметил российский президент.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Путин также отметил рост товарооборота между Россией и Финляндией.