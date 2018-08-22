В Киеве не исключили «восстания» регионов на Украине

Ряд украинский регионов может поднять «восстание» после президентских выборов в стране, если их руководство не устроят результаты. Об этом заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА «Новости».

По его словам, при наихудшем сценарии на следующий день после объявления итогов президентских выборов «один, два, три областных совета» в регионах могут выразить несогласие с ними.

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«И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны «нашими друзьями за поребриком», — добавил Тука.

Президентские выборы на Украине пройдут марте 2019 года. Согласно опросам, первую строчку в рейтинге кандидатов занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Нынешний глава украинского государства располагается лишь на пятом месте.