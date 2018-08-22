Кравчук рассказал, как урегулировать конфликт в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо предоставить региону полномочия автономии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киеву следует рассмотреть вопрос автономизации Украины.

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Он также добавил, что выступает против федерализации страны.

Кравчук отметил, что конфликт в Донбассе возник из-за «просчета властей Украины».

Ранее сообщалось, что Кравчук рассказал, как Украине «вернуть» Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.