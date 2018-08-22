Трамп посоветовал не обращаться к услугам Коэна

Президент США Дональд Трамп посоветовал не обращаться к услугам своего бывшего адвоката Майкла Коэна.

Ранее Коэн признал свою вину по делу о финансовых махинациях. Кроме того, он признался, что Трамп просил платить его порноактрисе и фотомодели за молчание.

Реклама

«Если кто-то ищет хорошего адвоката, я настоятельно рекомендовал бы не обращаться к услугам Майкла Коэна», — написал американский президент в твиттере.

22 августа адвокат Коэна заявил, что тот владеет информацией, которая может заинтересовать расследующего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера.