Рябков обвинил Вашингтон в «твердолобости» в международных вопросах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил США в «твердолобом, зашоренном и агрессивном» подходе к решению международных проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, Россия противопоставляет такому подходу спокойную и методичную работу по повестке дня.

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При этом, вводя новые антироссийские санкции, Штаты действуют по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?» — подчеркнул Рябков.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия может ответить на санкции США переходом на расчеты в национальных валютах.