Бывший адвокат президента США Майкл Коэн владеет информацией, которая может заинтересовать расследующего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера, рассказал адвокат Коэна Лэнни Дэвис в эфире телеканала MSNBC.

Информация касается возможного сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, коррупции в американской избирательной системе во время выборов президента в 2016 году, а также о того, было ли известно Трампу о хакерских атаках.

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Адвокат добавил, что Коэн будет счастлив раскрыть интересную для следствия информацию Мюллеру. По словам Дэвиса, Коэн не раз ему говорил, что желает «рассказать правду о Дональде Трампе».

Помимо этого, Дэвис сказал, что «неопределенность уходит» и Коэн готов рассказать правду. В частности, он рассказал, что экс-адвокат владеет «частной информацией», однако не уточнил, что имеет в виду. Также Дэвис сказал, что теперь невозможно отрицать факт поручения Трампа Коэну сделать выплаты порноактрисе и моделе Playboy, чтобы не компрометировать себя в политическом смысле перед выборами.

Россия не раз отрицала вмешательство в американский избирательный процесс, а также сговор с избирательным штабом Трампа.