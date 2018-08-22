Экс-помощница Трампа рассказала об использовании его сотрудниками личной почты для работы

Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман рассказала в интервью журналу Newsweek о том, что в Белом доме до сих пор используют личную электронную почту для работы, помимо корпоративной.

Омаросу Манигол-Ньюман спросили, пользуются ли еще личной почтой сотрудники Белого дома.

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«Да. (Смеется). Просто «да», — отметила бывшая сотрудница Белого дома.

Экс-помощница Трампа объяснила, что причина, по которой сотрудникам приходится использовать личные аккаунты электронной почты заключается в том, что они не могут распечатать что-либо со своего рабочего телефона, поэтому им нужно возвращаться в Белый дом для печати или редактирования какого-либо документа. Единственное решение, по словам Омаросы Манигол-Ньюман, это перенаправлять письма на свою личную электронную почту, чтобы иметь доступ к редактированию или работе над любым проектом.

«Я не поддерживаю это, я просто объясняю технические ограничения», — заключила Омароса Манигол-Ньюман.

14 августа в США вышла скандальная книга Омаросы Манигол-Ньюман о своей работе с Трампом под названием «Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме Трампа». Незадолго до выхода книги бывшая сотрудница Трампа успела обвинить президента США в помутнении рассудка, расизме, а также рассказала о наличии компрометирующих аудиозаписей, сделанных ею при работе в Белом доме.

В августе президент США Дональд Трамп подал иск против бывшей сотрудницы из-за нарушения соглашения о неразглашении информации (NDA).