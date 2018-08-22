Президент Финляндии пообщался с членами Совбеза России

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе визита в Сочи кратко пообщался с членами Совета Безопасности России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В среду в резиденции Бочаров Ручей проходит встреча Ниинистё и российского президента Владимира Путина, до этого прошло совещание главы российского государства с членами Совбеза.

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«Путин представил президента Финляндии участникам оперативного совещания постоянных членов Совета безопасности, которые по его просьбе задержались. Ниинистё с ними кратко пообщался», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что глава Финляндии провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед визитом в Россию.