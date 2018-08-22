Климкин отреагировал на возможное закрытие сообщения между Украиной и Россией

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин рассказал о своем отношении к возможному закрытию пассажирского сообщения между Украиной и Россией. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Климкина, «сотни тысяч и миллионов» граждан Украины ездят в Россию, так как там находятся их родственники или для зарабатывания денег. Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов».

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«Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — заявил Климкин.

Он добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев, которые работают в России, ехать на заработки в страны Евросоюза.