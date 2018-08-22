Президент Финляндии поприветствовал Путина в Сочи по-русски

Президент Финляндии Саули Ниинисте поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на русском языке в ходе проходящих в Сочи переговоров лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин, в свою очередь, ответил на русское приветствие благодарностью на финском языке.

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«Спасибо большое. Сочи и солнце. Это почти одно и то же. Сюда приятно приезжать», — сказал Ниинисте.

Встреча российского и финского президентов проходит сегодня, 22 августа, в Сочи.

Ранее сообщалось, что в преддверии встречи с Путиным Ниинисте созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе беседы главы государств обсудили темы предстоящих переговоров в России.