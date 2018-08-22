Эксперт назвал причину жалоб Порошенко на поддержку украинскими политиками Путина

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник дал комментарий после того, как украинский лидер Петр Порошенко пожаловался на число политиков в стране, поддерживающих его коллегу из России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

По словам Бортника, заявления президента Украины отчасти объясняются стремлением понравиться патриотически настроенной части общества и создать образ «непримиримого «ястреба» в противостоянии с Россией.

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«С другой — это определенный внутренний мессендж. Недавно президент обратился в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Газета.Ru) с целью разработать план борьбы с вмешательством России в украинские выборы в 2019 году», — сказал Бортник.

Он пояснил, что речь идет о борьбе с любой оппозиционной точкой зрения на украинской территории.

Ранее Порошенко сказал, что шокирован тем, «как же до черта» у Путина «адвокатов» на Украине. Он подчеркнул, что некоторые политики настолько ослеплены внутренней борьбой, что начинают бездумно или сознательно повторять тезисы Москвы.