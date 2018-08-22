Песков назвал резкие слова Лукашенко о России «рабочими шероховатостями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания белорусского президента Александра Лукашенко в адрес российской стороны являются «рабочими шероховатостями». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Минск является ближайшим союзником Москвы.

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«Давайте не забывать, что у нас Союзное государство. И давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей», — отметил Песков.

Он добавил, что подобные «шероховатости» могут быть улажены в том числе на встречах двух президентов.

Ранее стало известно, что Лукашенко вылетел в Россию.