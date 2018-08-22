Песков рассказал, что в Кремле думают о «советской оккупации» Эстонии и Латвии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Эстонии и Латвии о получении с России компенсации за «советскую оккупацию», передает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона не согласна с термином «советская оккупация».

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«Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал Песков.

Он добавил, что не следует забывать о вкладе, который российская сторона внесла в развитие инфраструктурной, экономической и социальной сфер прибалтийских стран.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении двух стран взыскать ущерб с России за «советскую оккупацию».