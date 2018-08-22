В Кремле заявили о деградации отношений России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился ожиданиями от предстоящей встречи секретаря российского Совбеза Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Пескова, России и США следует понять, есть ли у стран точки соприкосновения, и нащупывать их.

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«Продолжается деградация двусторонних отношений, нужно нащупывать какие-то точки для взаимодействия. А также понять, имеются ли такие точки, есть ли это желание у наших визави», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросов в преддверии встречи много, и вопросы эти «острые».

Ранее сообщалось, что Песков назвал темы переговоров Болтона и Патрушева.