В Госдуме оценили планы Эстонии и Латвии по взысканию компенсации за «советскую оккупацию»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление латвийской и эстонской сторон о получении с России компенсации за «советскую оккупацию». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Затулина, политикам в Эстонии и Латвии стоит обратить внимание на то, почему «собственное население бежит из страны».

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«Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации», — сказал Затулин.

Он пояснил, что во время вхождения стран в состав Российской империи и СССР все, что было построено на их территории, строилось на российские деньги.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении двух стран взыскать ущерб с России за «советскую оккупацию.