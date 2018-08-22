Опрос: большинство россиян не верят во вмешательство правительства в выборы США

Большинство россиян (71%) не верят в то, что правительство страны вмешивалось в президентские выборы США 2016 года. Соответствующие результаты показало исследование Pew Research Center.

Лишь 15% граждан России полагают, что российское правительство пыталось вмешаться в американский избирательный процесс в 2016 году. Еще 14% затруднились ответить на вопрос.

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Напротив, подавляющее большинство россиян — 85% — считают, что правительство США вмешивается во внутренние дела других стран. Примерно поровну разделились мнения по поводу того, пытается ли Россия влиять на внутренние дела других стран: 45% респондентов ответили утвердительно, 46% — отрицательно.

Большинство россиян признают факт того, что западные антироссийские санкции оказывают влияние на экономику страны. При этом почти половина (47%) считает, что санкции оказывают большой эффект. Отмечается, что схожие результаты были по итогам опросов в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, 80% россиян рассматривают НАТО в качестве военной угрозы. Аналогичные настроения россиян в отношении Североатлантического альянса наблюдались в исследованиях центра в 2015 и 2017 годах.

Большинство респондентов (72%) также считают, что Россия становится все более важным игроком на мировой арене, однако ей не оказывается должного уважения. С ними не согласны 10% россиян.

Россия отрицает вмешательство в выборы президентов в США в 2016 году.