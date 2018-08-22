Guardian: вальс Путина с Кнайсль был сигналом Европе

Танец президента России Владимира Путина и главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе был не просто танцем, а его «геополитическим шагом», пишет в колонке для британской газеты The Guardian бывший главный редактор Le Monde Натали Нугайред.

Возможно, пишет Нугайред, танцуя с австрийским министром, Путин послал сигнал, который говорит о его желании «станцевать с Европой». Российский лидер абсолютно точно знал, какое впечатление окажет его визит на свадьбу Кнайсль на западных противников, отмечает автор.

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«Каждый жест имеет значение, каждое слово имеет значение. И эта свадьба была наполнена символизмом», — пишет автор.

Нугайред считает, что нынешнее австрийское правительство подыграло Путину, и теперь Австрия быстро превращается в российского «троянского коня в самом сердце Европы».

Вальс Путина на свадьбе австрийского министра, был гораздо больше, чем просто трюком, чтобы показать наличие дружеских связей на Западе, несмотря на различные обвинения России. То, что удалось сделать Путину, сигнализирует о его способности подорвать амбиции Европы, заключает Нугайред.

Обнадеживает лишь то, что танец Путина и Кнайсль вызвал изрядное возмущение со стороны австрийской оппозиции, говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Австрии главу внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль попросили уйти в отставку из-за приглашения президента России Владимира Путина на свою свадьбу.