WP: Хант призвал Европу действовать в отношении России по примеру Трампа

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант похвалил президента США Дональда Трампа за ужесточение санкций против России и призвал Европу соответствовать его усилиям, будь то в ответ на использование нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, вмешательство в выборы или за присоединение Россией Крыма, пишет газета The Washington Post.

Ранее Хант выступил в американском Институте мира, где рассказал, что «агрессивное и пагубное поведение России» подрывает международный порядок, который обеспечивает безопасность. По словам Ханта, Трамп имеет «совсем другой стиль политики». Тем не менее, глава британского МИДа призвал оценивать Трампа по поступкам.

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«То, что вы видите — этот подход [президента США Дональда Трампа] к внешней политике абсолютно сосредоточен на поддержании международного порядка. Если вы посмотрите на его действия, он на самом деле готов быть очень жестким, более жестким, чем многие из его предшественников», — продолжил Хант.

Британский министр отметил, что необходимо продолжать взаимодействовать с Москвой и вместе с тем оставаться прямолинейными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Британии об антироссийского санкциях.