В МИД России уличили США в фальшивости миролюбивой риторики в отношении Афганистана

В департаменте информации и печати российского МИДа дали комментарий в связи с отказом американской стороны принять участие в московской конференции по Афганистану. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, российская сторона узнала о решении Госдепа США с сожалением, но не удивилась. В ведомстве полагают, что Соединенные Штаты заинтересованы в подобных встречах, только если они проводятся под их руководством и соответствуют американским интересам.

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«Решение американской стороны в очередной раз высвечивает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении Афганистана», — говорится в заявлении.

Ранее высокопоставленный источник в Москве дал комментарий после того, как советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона «завязла» в Сирии. Источник сказал, что американская сторона завязла в Афганистане и Ираке.