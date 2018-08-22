В Москве напомнили Болтону, где «завязли» США

Высокопоставленный источник в Москве дал комментарий после того, как советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона «завязла» в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, если говорить о том, что кто-то «завяз», то нужно вспомнить о стране, безопасностью которой занимается Болтон.

Реклама

«США действительно завязли в Ираке и Афганистане», — сказал источник.

Ранее Болтон заявил, что Россия «застряла» в Сирии, что дает Вашингтону преимущества в переговорах с Москвой. Он также добавил, что США готовы подумать над форматами сотрудничества с другими странами в Сирии, но с условием, что оттуда уйдут иранские силы.