В Совфеде ответили на заявление Эстонии и Латвии об ущербе от «советской оккупации»

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что у латвийской и эстонской сторон нет правовых оснований для того, чтобы требовать с России компенсацию за «советскую оккупацию». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Морозова, подобные заявления не являются новостью, поскольку Латвия и Эстония пытаются «выцыганить» что-то у российской стороны с распада СССР.

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«Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации», — сказал Морозов.

Он отметил, что эти страны были регионами СССР с высоким уровнем жизни. Морозов подчеркнул, что с политической точки зрения, подобные заявления являются «пропагандистскими игрищами», которые отвечают присутствующим в этих странах русофобским настроениям.

Ранее сообщалось, что министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении двух стран взыскать ущерб с России за «советскую оккупацию».