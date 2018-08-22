Эстония и Латвия решили получить от России деньги за «оккупацию»
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте минюста Эстонии.
Министры подчеркнули, что важно помнить о потерях от «оккупации» и в настоящее время страны совместно изучают возможность возложить финансовую ответственность за ущерб от нее на Россию.
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Отмечается, что глава минюста Латвии представил возможные меры, чтобы поднять вопрос о выплате компенсаций на уровне ООН.
Ранее сообщалось, что в Польше могут заняться подсчетом потерь, которые страна понесла во время Второй мировой войны из-за действий СССР.