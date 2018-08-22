Болтон: Россия «застряла» в Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия «застряла» в Сирии, что дает Вашингтону преимущества на переговорах с Москвой, сообщает Reuters.

«Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии», — сказал он.

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Он также добавил, что США готовы подумать над форматами сотрудничества с другими странами в Сирии, но с условием, что оттуда уйдут иранские силы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится в Женеве в четверг, 23 августа.