Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби борьбу с терроризмом

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном борьбу с терроризмом и экстремизмом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Стороны обсудили «координацию усилий в различных сферах, в частности, в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также способы укрепления безопасности и стабильности и достижения мира в регионе».

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Госсекретарь и наследный принц также обсудили последние события на Ближнем Востоке и ряд региональных и международных проблем.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео планирует посетить Северную Корею в четвертый раз и в ходе своего визита может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.