На Украине предложили похитить Януковича для отбывания наказания
Прокурор по делу украинского экс-президента Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил создать специальное подразделение для поимки бывшего главы Украины и доставки его на родину для отбывания наказания, передает «Громадьске».
Как отмечается, на такой шаг могут пойти в том случае, если Януковичу, обвиняемому на Украине в госизмене, вынесут обвинительный приговор. Как заявил прокурор, правоохранительные органы должны сделать все, чтобы данное решение выполнялось.
«Возможно, (следует) создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — сказал Кравченко.
Прокурор добавил, что обвинение потребовало для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое являлось максимально возможным на момент предполагаемого совершения преступления.
Ранее сообщалось, что в Киеве после драки во время заседания суда по делу Януковича завели уголовное дело.