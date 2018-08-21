На Украине предложили похитить Януковича для отбывания наказания

Прокурор по делу украинского экс-президента Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил создать специальное подразделение для поимки бывшего главы Украины и доставки его на родину для отбывания наказания, передает «Громадьске».

Как отмечается, на такой шаг могут пойти в том случае, если Януковичу, обвиняемому на Украине в госизмене, вынесут обвинительный приговор. Как заявил прокурор, правоохранительные органы должны сделать все, чтобы данное решение выполнялось.

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«Возможно, (следует) создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — сказал Кравченко.

Прокурор добавил, что обвинение потребовало для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое являлось максимально возможным на момент предполагаемого совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве после драки во время заседания суда по делу Януковича завели уголовное дело.