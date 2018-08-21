Лавров назвал истинную причину введения антироссийских санкций США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции США введены не из-за Сирии или Украины, а из-за желания сдержать Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно же, всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания России», — сказал Лавров.

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Он также отметил, что отношения с Россией стали «разменной картой» во внутриполитической борьбе в самих Штатах.

Ранее в Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о возможности снятия санкций с России.