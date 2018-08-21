В Кремле прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Москва приветствует инициативу Трампа улучшить отношения с Россией, однако в России были бы больше рады конкретным действиям в этом направлении.

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«Мы слышим много различных заявлений. Тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но еще больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия», — заявил Песков.

Ранее Дональд Трамп назвал условия для снятия антироссийских санкций.