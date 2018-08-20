В ООН проверяют слова Лаврова о тайном запрете на восстановление Сирии

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации приступили к проверке заявления, сделанного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о секретном документе, в котором говорится о запрете на оказание помощи в восстановлении Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы изучаем этот вопрос, дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», — заявил Дюжаррик.

Реклама

По его словам, внимание руководства ООН в данный момент сконцентрировано на политическом урегулировании, в то время как по восстановлению страны не принималось никаких новых решений.

Ранее Лавров рассказал, что в 2017 году секретариат ООН принял секретную директиву, которая запрещала всем подконтрольным организациям участвовать в восстановлении сирийской экономики.