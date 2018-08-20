Песков рассказал о желании Путина вывести из кризиса отношения России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин желает улучшить российско-американские отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин по-прежнему настроен на лучшее и хочет вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса. При этом он подчеркнул, что если Россия не встретит взаимности от Соединенных Штатов в стремлении достигнуть прогресса в двухсторонних отношениях, никто в стране не будет расстраиваться.

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«Президент России все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся. Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется. Но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что новые антироссийские санкции США ничего хорошего это не сулят.