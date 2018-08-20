Лавров обвинил США в искусственном препятствовании возвращению беженцев в Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению главы российского МИДа, процесс возвращения сирийских беженцев на родину затягивается из-за отказа Соединенных Штатов участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Он обратил внимание на высказывание из комментария Госдепа о том, что «даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии».

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Лавров заявил, что скорейшему возвращению беженцев мешают и боевики из контролируемого США района вокруг Ат-Танфа, где Соединенные Штаты создали «одностороннюю зону безопасности». По словам министра, боевики периодически совершают налеты на освобожденные Дамаском районы в этой части Сирии.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой Госдепа Майком Помпео.