Трамп сыграл в гольф со съездившим в Россию сенатором
Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с американским сенатором Рэндом Полом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пол ранее побывал в Москве и передал президенту США письмо от российского лидера Владимира Путина.
«Президент сыграл короткую партию в гольф с сенатором Рэндом Полом, которого президент любит и с которым с удовольствием проводит время», — отмечается в сообщении администрации.
Также ранее стало известно, что Рэнд Пол намерен попросить американского президента снять санкции с российских политиков, чтобы они могли нанести визит в Вашингтон.