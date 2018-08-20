Трамп сыграл в гольф со съездившим в Россию сенатором

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с американским сенатором Рэндом Полом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Пол ранее побывал в Москве и передал президенту США письмо от российского лидера Владимира Путина.

«Президент сыграл короткую партию в гольф с сенатором Рэндом Полом, которого президент любит и с которым с удовольствием проводит время», — отмечается в сообщении администрации.

Также ранее стало известно, что Рэнд Пол намерен попросить американского президента снять санкции с российских политиков, чтобы они могли нанести визит в Вашингтон.