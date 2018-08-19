Песков ответил на вопрос о следующей свадьбе Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет планов приезжать на свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в немецких СМИ появилась информация о возможном приезде президента России на свадьбу Шредера и его возлюбленной из Южной Кореи Ким Со Ён, церемония бракосочетания которых якобы намечена на 5 октября и пройдет в отеле «Адлон» в Берлине.

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«Пока таких планов нет. Разговоров не было», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин произнес тост на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на немецком языке.