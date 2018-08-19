Стал известен тост Путина на свадьбе главы МИД Австрии

__is_photorep_included11900731: 1

Российский лидер Владимир Путин произнес тост на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на немецком языке. Видеозапись поздравления разместил РЕН ТВ.

«Дорогие брачующиеся! Уважаемая госпожа Кнайсль, уважаемый господин Майленгер, уважаемые дамы и господа! Для меня большая радость — возможность еще один раз посетить дружелюбную Австрию. Что меня особенно радует, так это повод, по которому мы все собрались в «зеленом сердце» Австрии, живописной Штирии. Разумеется, я имею в виду праздник по случаю свадьбы госпожи Кнайсль и господина Майленгера. Нет никаких сомнений, что все собравшиеся разделяют Ваши чувства в этот чудесный день и желают Вам семейного счастья и благополучия», — сказал Путин.

Реклама

Он добавил, что российская сторона присоединяется к этим пожеланиям счастья и желает молодоженам долгой и счастливой семейной жизни. Кроме того, президент упомянул, что Кнайсль жила в восьми странах, владеет семью иностранными языками, а также живо интересуется культурой и историей России. По словам президента, для него удовольствие видеть человека, который хочет познакомиться с российской культурой во всем ее многообразии. Он заметил, что Кнайсль и ее супругу в России всегда будут рады.

Кроме того, Путин вспомнил одно из интервью главы МИД Австрии, в котором она говорила о таких качествах, как приветливость, чувство юмора и сохранение равновесия, которые необходимы и для семейной жизни.

«Дорогие брачующиеся, от всего сердца поздравляю Вас с бракосочетанием и созданием новой семьи. В России молодоженам желают «Совет да любовь». Это и я делаю с удовольствием и желаю Вам много-много счастья и здоровья для совместного будущего. Предлагаю поднять бокалы за Вашу чудесную совместную жизнь. Спасибо», — закончил Путин.

Ранее в казачьем хоре рассказали о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии.