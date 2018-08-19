В Совфеде условия содержания Бутиной в тюрьме назвали нарушением прав человека

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов прокомментировал сообщение об условиях содержания россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме, сообщает РИА «Новости».

По его словам, обращение с Бутиной в американской тюрьме является грубым нарушением прав человека, и необходимо предпринять все возможные меры, чтобы они нормализовались.

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«Такое отношение — это грубое нарушение прав человека, нужно принять все возможные усилия, чтобы условия содержания были нормальными. Подобные издевательства терпеть нельзя», — заявил Федоров.

Он отметил, что СПЧ уже обращался в комиссию по правам человека США, однако им не ответили. Федотов также выразил надежду, что комиссия проверит условия содержания Бутиной в тюрьме и примет меры для соблюдения ее прав.

Ранее стало известно, что российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме.