Трамп объяснил смысл встреч с Путиным и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видео продолжительностью в 50 секунд, в котором объясняет смысл встреч с главами других стран.

По его мнению, встречаться с зарубежными лидерами — это обязанность президента. Трамп отметил, что он при этом ничего не теряет, зато многое может приобрести по итогам встречи.

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«Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с председателем Ким (Чен Ыном). Благодаря тому, что эта встреча имела место быть, мы вернули наших великих героев спустя многие годы. Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят», — сказал Трамп.

Также американский лидер отметил «потрясающую» встречу с президентом России Владимиром Путиным, благодаря которой «многое было исполнено».

Ранее Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой.