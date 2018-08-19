Трамп объяснил смысл встреч с Путиным и Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видео продолжительностью в 50 секунд, в котором объясняет смысл встреч с главами других стран.
По его мнению, встречаться с зарубежными лидерами — это обязанность президента. Трамп отметил, что он при этом ничего не теряет, зато многое может приобрести по итогам встречи.
«Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с председателем Ким (Чен Ыном). Благодаря тому, что эта встреча имела место быть, мы вернули наших великих героев спустя многие годы. Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят», — сказал Трамп.
Также американский лидер отметил «потрясающую» встречу с президентом России Владимиром Путиным, благодаря которой «многое было исполнено».
Ранее Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой.
18 августа 2018 г.