Постпред США при ООН призналась, что привыкла иметь дело с «акулами»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что привыкла «иметь дело с акулами». Об этом она написала на своей официальной странице в твиттере.

Как отмечается, в своем профиле Хейли разместила фотографию с дельфином.

«Я привыкла иметь дело с «акулами» каждый день», — написала Хейли.

Она добавила, что было весело поиграть с дельфинами.

Ранее сообщалось, что в США студенты Хьюстонского университета попытались сорвать выступление Хейли. Когда Хейли поднялась на трибуну, учащиеся начали скандировать: «Никки Хейли, тебе не скрыться. Ты потакаешь геноциду». Такое поведение продолжается несколько минут. Кроме того, слышно, как Хейли тихо говорит: «О, Господи!»

I'm used to dealing with sharks everyday, it was fun to finally play with some dolphins! ☀️ #JulietteAndNefty #DolphinDiscovery #Vacation #CanITakeThemHomeWithMe @dolphindiscESP pic.twitter.com/EVJHrKVHUd