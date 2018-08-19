AP узнал подробности инцидента с портретом Путина в Капитолии Колорадо

Советницу законодателя американского штата Колорадо Кейти Марч подвергли дисциплинарному взысканию из-за того, что она помогла «пранкерам» выставить портрет президента России Владимира Путина в здании Капитолия штата. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Марч помогла участникам организации ProgressNow проникнуть в здание Капитолия с портретом Путина.

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Как отмечается, Марч пропустила «шутников» через служебный вход с помощью своего пропуска.

При этом в ProgressNow утверждают, что этой акцией пытались привлечь внимание общественности к «связям» президента США Дональда Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что в здании Капитолия американского штата Колорадо вместо портрета Трампа был выставлен портрет Путина.