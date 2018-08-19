Российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме
В посольстве России в США заявили, что российские дипломаты посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в новой тюрьме. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.
По данным ведомства, пребывание в столичной тюрьме США закончилось для Бутиной «унизительным личным досмотром с полным раздеванием».
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Как отмечается, американские правоохранительные органы этапировали Бутину в новую тюрьму в кандалах.
При этом россиянка провела 12 часов в карантинной камере «без пищи, с включенным светом и практически без сна».
Посольство России решительно осуждает действия властей США со стороны правозащитных организаций.
Ранее сообщалось, что посольство России подтвердило перевод Бутиной в тюрьму Александрии.