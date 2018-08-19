Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили сожаление в связи с пробуксовкой минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине.

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Он также добавил, что лидеры выразили обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления закона об особом статусе Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что договоренность о снятии санкций с России может быть достигнута только после того, как будут реализованы минские соглашения.