Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили сожаление в связи с пробуксовкой минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине.
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Он также добавил, что лидеры выразили обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления закона об особом статусе Донбасса.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что договоренность о снятии санкций с России может быть достигнута только после того, как будут реализованы минские соглашения.